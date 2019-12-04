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В «Роскосмосе» оценили сообщения о «конце России» как космической державы

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В «Роскосмосе» прокомментировали заявление американского издания The Hill о том, что после запуска американских пилотируемых кораблей России как космической державе «придет конец». В пресс-службе госкорпорации такие заявления посчитали не соответствующими действительности.

«Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

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В «Роскосмосе» напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но «по-прежнему закупают места на наших «Союзах».

По словам руководителя пресс-службы корпорации Владимира Устименко, такие заявления в адрес России происходят не впервые и в «Роскосмосе» они не вызвали никакой реакции, предает НСН.

В свою очередь, летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что нужно верить не словам, а фактам, которые говорят обратное.

«Если посмотреть объективно на картину, которая сейчас есть, все полеты, а это доставка астронавтов и космонавтов на МКС, осуществляются Россией», — отметил в беседе с телеканалом «360».

Ранее в декабря в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли компаний Boeing Starliner и SpaceX Crewed Dragon начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

29 ноября сообщалось, что для полетов на МКС NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз» — одно на «Союзе МС-17» и другое на «Союзе МС-18». Таким образом ведомство подстраховалось на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

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