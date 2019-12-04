The Hill предрекло «конец России» как космической державы

Запуск регулярных пилотируемых миссий астронавтов США к Международной космической станции (МКС) станет «началом конца» для России как космической державы. Об этом 2 декабря писало американское издание The Hill.

Авторы материала, ссылаясь на недавний отчет генерального инспектора NASA, отмечают, что запуск программы, в соответствии с которой для полетов на МКС США не нужны будут российские «Союзы», запланирован на лето 2020 года. Эта программа позволит астронавтам NASA совершать полеты на американских кораблях.

По информации издания, прекращение полетов на «Союзах» якобы станет тяжелым ударом для России, поскольку стоимость отправки одного астронавта на российском корабле составляет $85 млн.

«Слишком долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу», — отмечают авторы The Hill, напоминая, что астронавты США будут совершать полеты самостоятельно впервые с 2011 года.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что для полетов на МКС NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз» — одно на «Союзе МС-17» и другое на «Союзе МС-18». Таким образом ведомство подстраховалось на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX, и Starliner производства Boeing, но сроки их пилотируемых пусков постоянно откладываются, из-за чего возникла необходимость договариваться с «Роскосмосом» о доставке астронавтов на орбиту.

С 2011 года США вывели из эксплуатации корабль Space Shuttle, и с тех пор космонавтов и астронавтов на МКС доставляют исключительно российские «Союзы».