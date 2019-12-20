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Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner

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Фото: Global Look Press/NASA
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Причиной того, что космический корабль США Starliner не вышел на штатную орбиту, стал сбой в системе подсчета полетного времени, сообщил 20 декабря в своем Twitter-аккаунте глава NASA Джеймс Брайденстайн.

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Он также написал, что из-за сбоя корабль выработал больше топлива, чем предполагалось. Как сообщается в Twitter Boeing Space в 17:58 мск, корабль еще находится на нештатной, но безопасной орбите.

На пресс-конференции представители NASA и Boeing заявили, что пытаются вернуть корабль на Землю, передает CNN. Планируется это сделать за два дня. Корабль должен приземлиться на посадочной площадке Boeing в пустыне Нью-Мексико.

Ранее в этот же день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.

Starliner впервые выполнил старт к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 20 декабря. Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск).

Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являются стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.

4 декабря в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». В тот же день, 4 декабря, в «Роскосмосе» напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах».

По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли Starliner (компании Boeing) и Crewed Dragon (компании SpaceX) начнут доставлять астронавтов на МКС в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

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