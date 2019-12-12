В NASA определили участок для проб грунта с астероида Бенну

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрали участок поверхности астероида Бенну, с которого будет взята проба грунта. Об этом сообщается на официальном сайте организации в четверг, 12 декабря.

Руководитель программы исследований американской межпланетной станции OSIRIS-REx Данте Лауретта рассказал, что после тщательного исследования поверхности астероида, диаметр которого достигает 500 метров, был выбран участок для сбора проб, получившей название Nightingale.

«Это кратер диаметром около 20 метров в северной части астероида. Его дно покрыто мелкими обломками, но у стены кратера есть и несколько крупных глыб, размеры которых превышают 7 метров», — сообщил Лауретта.

Отмечается, что в начале 2020 года дистанционный манипулятор станции должен осуществить забор грунта массой около 60 грамм, затем капсула с образцом направится к Земле.

В марте сообщалось, что миссия OSIRIS-REx оказалась под угрозой срыва, поскольку поверхность Бенну представляет собой нагромождение больших валунов. Исследователи опасались, что небольшие расстояния между ними не позволят манипулятору собрать образцы его поверхностного грунта.

Бенну — небольшой околоземный астероид. Он был открыт в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро и 25 апреля 2013 года его назвали в честь птицы Бенну.