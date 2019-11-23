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Астроном оценил опасность сближающегося с Землей астероида

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Фото: Роскосмос/Фёдор Юрчихин
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Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин оценил опасность сближающегося с Землей нового астероида, который сопоставим по размерам с челябинским метеоритом. По словам специалиста, серьезного беспокойства данное небесное тело не вызывает.

Это просто космос
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«Долетит он до средней атмосферы и там сгорит, может быть, какой-нибудь кусочек килограммовый долетит до Земли», — сказал он журналистам Ura.ru в субботу, 23 ноября.

Ученый также добавил, что небесных тел, которые сравнимы с челябинским метеоритом, вокруг Земли летает тысячи.

22 ноября «Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида. По словам специалистов, он имеет поперечный размер 10–15 м и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. В корпорации отметили, что данный астероид является вторым, обнаруженным за последние три месяца.

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