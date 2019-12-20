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NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.

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Позже ситуацию прокомментировал глава управления Джим Брайденстайн. «Starliner находится на стабильной орбите, не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что Starliner впервые выполнил старт к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск).

Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска является стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.

Ранее, 4 декабря, в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». В тот же день, 4 декабря, в «Роскосмосе» напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах».

По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли Starliner (компании Boeing) и Crewed Dragon (компании SpaceX) начнут доставлять астронавтов на МКС в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

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