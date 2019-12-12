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Американцы доставят коноплю на МКС в 2020 году

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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Космический корабль Dragon доставит образцы конопли в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС). Растения будут использовать в научных целях. Ученые хотят подтвердить или опровергнуть гипотезу о мутации земной флоры в космосе, пишет в четверг, 12 декабря, The Sun.

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По словам гендиректора агротехнологической компании Front Range Biosciences Джонатана Во, цель исследования — изучение влияния космического излучения и отсутствия гравитации на гены конопли, уточняет телеканал «360».

«Некоторые ученые поддерживают теорию мутации растений в космосе. Это возможность увидеть, сохраняются ли эти мутации после возвращения на Землю и можно ли побывавшую в космосе коноплю использовать в каких-то новых коммерческих целях», — заявил Во.

На МКС отправят коноплю легального штамма каннабиса с низким содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол. — Ред.). Такие растения не имеют никакого психоактивного эффекта, подчеркнул он.

На станции конопля пробудет месяц, после чего ее доставят на Землю. Специалисты из университета Колорадо будут наблюдать за изменением растений в космической теплице.

1 декабря сообщалось, что лекарственный препарат, созданный на основе марихуаны, впервые будет применен в Сингапуре для лечения эпилепсии.

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