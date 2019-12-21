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СК сообщил об изменении данных допинг-тестов в лаборатории Родченкова

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В Следственном комитете (СК) России заявили, что доказали внесение изменений в допинг-пробы российских спортсменов. В ведомстве располагают информацией о передаче бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым антидопинговому агентству WADA некоего альтернативного варианта электронного архива. Об этом сообщает Следственный комитет России в субботу, 21 декабря.

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«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством антидопингового центра в 2015–2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе текущего года)», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отмечает, что полученные следствием доказательства говорят о намеренном внесении Родченковым или другими лицами изменений в электронную базу результатов допинг-тестов.

По данным сайта «Газета.ру», WADA не хочет сотрудничать со Следственным комитетом России. Например, они уклоняются от проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым. Кроме того, отказывают в его допросе по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал санкции WADA политизированными.

«Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — цитирует ТАСС Газзаева.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. Россия не может принимать участие как в международных турнирах, так и подавать заявки на их проведение.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах The New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. В результате Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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