В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

В сеть утекли данные свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщила Британская исследовательская компания Comparitech.

По словам специалистов, в базе данных была, в частности, информация об именах и номерах телефонов пользователей и доступ к ним без регистрации и пароля мог получить любой человек. Эксперты полагают, что эти данные могли использовать злоумышленники для массовой рассылки спама и организации фишинговых атак, отмечает телеканал «360». Уточняется, что утекшая в сеть информация по большей части касается владельцев аккаунтов из США.

Специалисты при участии независимого эксперта по безопасности Боба Дьяченко установили, что базу данных составили вьетнамские хакеры. В сети она появилась 4 декабря, а обнаружена была 14 декабря. К 19 декабря доступ к базе данных закрыли.

Несмотря на все исследования утечки, пока понять, откуда именно данные «ушли» в Сеть, непонятно. Эксперт по безопасности выдвинул версию, что они были украдены через Facebook API до того, как компания ограничила доступ к телефонным номерам в 2018 году, уточняет сайт kp.ru.