Прямой эфир

В США похитили диски с личными данными 29 тыс. сотрудников Facebook

0
Фото: Global Look Press/Andre M. Chang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный похитил несколько жестких дисков с личными данными и информацией о зарплате 29 тыс. работников Facebook из машины сотрудника корпорации, сообщило агентство Bloomberg.

Все входящие — приватно: в РФ запустили единую регистрацию от Apple
Опция для быстрого входа в приложения скрывает от сторонних ресурсов данные пользователей

Инцидент произошел 17 ноября. Из машины сотрудника Facebook были украдены жесткие носители с документами, в которых указаны личные данные 29 тыс. человек, работавших в компании в 2018 году: их зарплаты, номера банковских счетов, четыре последние цифры номеров их карт социального страхования.

При этом агентство сообщает, что сотрудникам Facebook запрещено выносить жесткие диски с персональной информацией из офисов компании.

Как сообщили в пресс-службе Facebook, похищенные диски не содержат данных о зарегистрированных пользователях социальной сети.

В связи с произошедшим начато расследование.

6 декабря Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Антивирус Avast уличили в слежке за пользователями
Facebook отказалась выдавать зашифрованные данные властям США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019