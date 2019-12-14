В США похитили диски с личными данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Неизвестный похитил несколько жестких дисков с личными данными и информацией о зарплате 29 тыс. работников Facebook из машины сотрудника корпорации, сообщило агентство Bloomberg.

Инцидент произошел 17 ноября. Из машины сотрудника Facebook были украдены жесткие носители с документами, в которых указаны личные данные 29 тыс. человек, работавших в компании в 2018 году: их зарплаты, номера банковских счетов, четыре последние цифры номеров их карт социального страхования.

При этом агентство сообщает, что сотрудникам Facebook запрещено выносить жесткие диски с персональной информацией из офисов компании.

Как сообщили в пресс-службе Facebook, похищенные диски не содержат данных о зарегистрированных пользователях социальной сети.

В связи с произошедшим начато расследование.

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