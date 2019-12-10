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Facebook отказалась выдавать зашифрованные данные властям США

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Руководство социальной сети Facebook заявило генеральному прокурору США Уильяму Барру, что не будет предоставлять правоохранителям доступ к зашифрованным данным пользователей, в том числе их сообщениям в мессенджерах Facebook. Об этом со ссылкой на письмо компании сообщила газета The New York Times во вторник, 10 декабря.

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Документ был опубликован в преддверии слушаний в американском сенате, запланированных на вторник, 10 декабря, в ходе которых руководство Facebook и корпорации Apple должны дать показания Барру. Отмечается, что в Facebook объяснили свое решение тем, что выдача правительству бэкдора (дефект алгоритма, который разработчик намеренно в него внедряет, дающий несанкционированный доступ к данным) может поставить под угрозу безопасность пользователей мессенджеров.

По мнению компании, в случае выдачи бэкдора этой возможностью обязательно воспользуются злоумышленники. «Бэкдор, доступ к которому вы требуете для правоохранительных органов, может стать подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, который создаст для них пути по входу в системы и делающим каждого человека на наших платформах более уязвимым перед реальным ущербом», — говорится в письме.

В октябре глава и основатель Facebook Марк Цукерберг выступил с поддержкой введения дополнительного шифрования данных пользователей, несмотря на просьбы США, Великобритании и Австралии отказаться от такой идеи, чтобы облегчить работу по борьбе с преступниками.

Письмо Facebook — последнее на данный момент высказывание в ходе разбирательств между техногигантами и силовыми структурами по вопросам доступа и шифрования персональных данных. В дискуссию оказались вовлечены не только Facebook, но и Apple. Ожидается, что в ближайшее время к переговорам подключатся новые мессенджеры, вводящие системы шифрования сообщений.

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