Прямой эфир

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

«Развитие цифровых сервисов является для нас стратегическим направлением»
Глава «Акадо» Сергей Назаров — о борьбе за клиентов, цифровизации Москвы и перспективах 5G

По данным правоохранительных органов, в июне 2019 года молодой человек 1993 года рождения получил несанкционированный доступ к информации на внутренних ресурсах ОАО «РЖД», после этого скопировал сотни тысяч фотографий и сведения о руководстве и других работниках РЖД. Впоследствии личная информация сотрудников компании была опубликована на одном из ресурсов, хостинг которого размещен в ФРГ.

Данные о сотрудниках транспортной службы были получены с использованием двух незаконно добытых учетных записей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных IP-адресов.

Личность злоумышленника, который оказался специалистом в IT-сфере, удалось выявить во взаимодействии со службой безопасности РЖД и управления «К» МВД России.

Молодого человека обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») и ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»).

Свою вину в совершении кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД» он признал.

О массовой утечке персональных данных сотрудников РЖД стало известно 27 августа. Речь шла о персональной информации 703 тыс. сотрудников, которая попала в свободный доступ. 30 августа по факту неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации была организована доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт спрогнозировал невостребованность «биометрических» кредитов
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019