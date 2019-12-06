СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.

По данным правоохранительных органов, в июне 2019 года молодой человек 1993 года рождения получил несанкционированный доступ к информации на внутренних ресурсах ОАО «РЖД», после этого скопировал сотни тысяч фотографий и сведения о руководстве и других работниках РЖД. Впоследствии личная информация сотрудников компании была опубликована на одном из ресурсов, хостинг которого размещен в ФРГ.

Данные о сотрудниках транспортной службы были получены с использованием двух незаконно добытых учетных записей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных IP-адресов.

Личность злоумышленника, который оказался специалистом в IT-сфере, удалось выявить во взаимодействии со службой безопасности РЖД и управления «К» МВД России.

Молодого человека обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») и ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»).

Свою вину в совершении кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД» он признал.

О массовой утечке персональных данных сотрудников РЖД стало известно 27 августа. Речь шла о персональной информации 703 тыс. сотрудников, которая попала в свободный доступ. 30 августа по факту неправомерного доступа к охраняемой законом цифровой информации была организована доследственная проверка.