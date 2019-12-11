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Антивирус Avast уличили в слежке за пользователями

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Фото: Global Look Press/CTK/Rene Fluger
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Бесплатный антивирус Avast собирал данные пользователей и выставлял их на продажу. Об этом пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Ондрея Влчека.

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По его словам, данные 400 млн пользователей популярного чешского антивируса действительно продавали, однако предварительно удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию. Влчек уточнил, что активность пользователей в интернете отслеживалась при помощи расширений браузера Avast, после чего обезличенные данные анализировала компания Jumpshot. Только после этого информацию выставляли на продажу, сообщает телеканал «360».

По этой причине ряд браузеров идентифицировал Avast как шпионское ПО. Софт компании даже был удален из магазинов расширений Mozilla и Opera, отмечает «Ридус».

Также гендиректор отметил, что среди покупателей данных значатся люди, занимающиеся рекламными кампаниями. С помощью такой информации они имеют возможность изучить, какие сайты пользуются наибольшей популярностью, какие товары люди покупают чаще всего и так далее.

10 декабря сообщалось, что Роскомнадзор предупредил россиян о сайтах по продаже билетов на новогодние елки, незаконно собирающих персональные данные. Специалисты выяснили, что на таких ресурсах ведется сбор персональных данных — ФИО, номера телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки — без документов или сведений о политике конфиденциальности.

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