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Трамп захотел немедленного начала процесса об импичменте

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Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в Сенате. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

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В своей записи республиканец обвинил демократов в том, что они не обеспечили ему полагающегося судопроизводства в палате представителей, а теперь хотят указать сенату, как проводить процесс.

«Вообще-то, у них (демократов — ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!» — потребовал Трамп.

Как добавил миллиардер, ни один представитель Республиканской партии импичмент не поддержал. «Республиканцы никогда не были столь едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят идти на суд!» — заключил американский лидер. Как добавляет «Газета.ру», Трамп выразил уверенность, что у демократов и не появится никаких доказательств.

Основным представителем Трампа на процессе по импичменту в сенате США, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне, ранее заявлял глава страны.

Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством и «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он также выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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