Путин опроверг планы по созданию военного союза с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что российская сторона помогает КНР создать исключительно оборонительную систему раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), что не является наступательным оружием.

Ранее, 3 декабря, Путин на 16-м заседании Валдайского клуба рассказал, что Россия помогает Китаю создать СПРН, и отметил, что сейчас такая система имеется только у РФ и США.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.