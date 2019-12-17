Прямой эфир

РФ и Китай призвали к демилитаризации Корейского полуострова

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который был предложен Россией и Китаем, содержит призыв к снижению военной активности на Корейском полуострове. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа.

В нем говорится о «приветствии продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях». В то же время в проекте резолюции содержится призыв ко всем сторонам к дальнейшим практическим шагам по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными мерами.

Второе дыхание: Россия и Китай снова пытаются примирить КНДР с США
Москва и Пекин разработали новый план северокорейского урегулирования

Это касается в том числе заключения соглашений между военными ведомствами и принятия формальной декларации или мирного договора об окончании Корейской войны.

Также в тексте отмечается, что Совету Безопасности следует «адаптировать» санкции, так как северокорейская сторона «выполняет свои обязательства». Резолюция определяет, что ограничительные меры, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.

8 ноября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай завершают согласование плана действий по урегулированию проблем Корейского полуострова со странами «шестерки» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия).

22 октября в КНДР заявили о раздражении из-за военных учений США и Южной Кореи. В официальных СМИ страны подчеркивалось, что Пхеньян считает последние такие учения «недопустимой военной провокацией» и «откровенным враждебным актом».

1 октября замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. При этом представитель Пентагона отметил, что США уже приступили к разработке новых ракет средней дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»
В КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019