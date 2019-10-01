Пентагон опроверг планы вернуть ядерное оружие на Корейский полуостров

Замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что возвращение ядерного оружия на Корейский полуостров не входит в планы Вашингтона. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

«Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается», — ответил он на вопрос о размещении вооружений в Азии после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом представитель Пентагона заявил, что страна уже приступила к разработке новых ракет средней дальности.

«Мы находимся на очень ранней стадии их разработки, изучаем возможности. У нас нет конкретных планов в данный момент размещать их где-либо», — подчеркнул Руд.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.