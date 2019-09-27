Помпео выразил готовность обсуждать продление ДСНВ

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что Помпео выразил готовность обсуждать российское предложение, однако заявил, что «вдвоем это делать уже трудно, надо расширять рамки», пишет ТАСС. Лавров отметил, что выступает за любой формат обсуждения, если все участники, которых намерены пригласить Соединенные Штаты, ответят на это приглашение.

«Но в любом случае наша позиция такая: ДСНВ, который истекает уже в феврале 2021 года, при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. Надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему», — заключил глава российского МИДа.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

22 августа глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России».

Заседание в Совбезе ООН было проведено по инициативе России из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД в прошлом году. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора. Таким образом, соглашение официально прекратило существование 2 августа по инициативе США.