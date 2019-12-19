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Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Сделать 31 декабря выходным днем в стране — это логичное решение. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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Несмотря на такое отношение к инициативе переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря, глава государства отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в уже этом году.

26 ноября сервис поиска работы SuperJob провел опрос по поводу того, согласны ли сотрудники выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем. В результате идею поддержали 84% опрошенных. Они убеждены, что нормально работать в последний день года в любом случае не получается, потому что все заняты исключительно поздравлениями друг друга.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков 27 ноября также поддержал эту идею. По его мнению, 31 декабря часть людей находится на рабочих местах, при этом производительность труда у них низкая.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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