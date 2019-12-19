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В Амурской области 31 декабря станет выходным днем

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Для жителей Амурской области 31 декабря станет выходным днем — вместо этого они выйдут на работу 28 декабря. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

«Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог — 95% за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», — написал Орлов 19 декабря.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем в ряде других регионов, в числе прочих — Магаданская область, Якутия, Воронежская, Волгоградская и Брянская области и Удмуртия.

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