Появился рейтинг городов России с самыми высокими новогодними елками

Появился рейтинг городов России, в которых установлены самые высокие новогодние елки. Как сообщает портал ТурСтат, в список вошли Красноярск, Екатеринбург, Казань, Барнаул и Тула.

Так в Красноярске стоит 55-метровое искусственное новогоднее дерево, а в Екатеринбург оно на 5 м ниже. Высота елки в столице Татарстана составляет 35 м, в Барнауле и Туле — 32.

Во вторую пятерку городов вошли Калининград (30,5), Уфа (30), Пермь (30), Владивосток (28), Тюмень (28). Высота елки в столице — 27 м. При этом в российской столице и Уфе стоят настоящие деревья.

15 декабря в Московский Кремль привезли главную новогоднюю ель страны. Ее срубили в Подмосковье, дереву — 90 лет. Ель установят на Соборной площади 23 декабря. Отмечается, что дерево выбирали из 12 претендентов.