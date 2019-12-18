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Жители Псковской области смогут сами срубить себе елку в лесу за 5 рублей

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В Псковской области жители могут самостоятельно вырубить новогоднюю елку в лесу. Стоимость зеленой красавицы будет зависеть от ее высоты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии региона, для того чтобы срубить дерево, необходимо заключить договор с лесничеством. Стоимость елки высотой до 1 м составит 5,07 рублей, до 2 м — 9,11 рублей, от 2,1 до 3 м — 17,2 рубля. За дерево высотой от 3,1 до 4 м придется отдать 32,36 рублей, свыше 4,1 м — 52,58 рубля.

По информации агентства, срубать елки обычно разрешают на минерализированных полосах, квартальных просеках, около линий электропередачи и газопроводов, лесных дорогах и противопожарных разрывах. Молодые деревья, которые находятся в лесу, вырубать запрещено.

Заключить договор на рубку елки можно в участковом лесничестве. Сотрудник укажет, куда именно поехать за новогодним деревом, но перед этим нужно будет заплатить.

15 декабря сообщалось, что в Московский Кремль привезли главную новогоднюю ель страны. Ее срубили в Подмосковье, дереву 90 лет.

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