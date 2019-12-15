В Кремль привезли главную новогоднюю ель страны

В Московский Кремль привезли главную новогоднюю ель страны. Ее срубили в Подмосковье, дереву 90 лет. Ель установят на Соборной площади 23 декабря. Это дерево выбирали из 12 елей-претендентов. Высота ели — 25 м, размах нижних ветвей — 6 метров.