Самую большую елку в мире зажгли в Италии

Ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире состоялась в итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия).

Елка 750 м в высоту и 450 м в ширину и представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино. Более чем 700 неоновых огней соединены между собой электрическим кабелем, а на верхушке рождественская звезда, которая меняет цвет каждые пять минут.

Неоновую елку в Губбио зажигают 38 лет подряд, это инициатива волонтеров. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая елка в мире, а в 2014 году ее лично зажег Папа Римский Франциск. Елка будет стоять до января.