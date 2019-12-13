В Богородском лесничестве спилили главную ёлку страны

Новогоднюю ёлку спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа. Дерево украсит сердце столицы — Соборную площадь Московского Кремля. Высота ёлки — 25 метров, а размах ветвей — шесть метров. Возраст дерева — 90 лет. 15 декабря елку отправят автопоездом в Москву.