В МЧС дали рекомендации, как правильно украшать елку

Сотрудники МЧС дали советы, которые помогут избежать пожара из-за неправильно украшенной елки.

Для декора дерева точно не подойдут бумага, вата и свечи. Кроме того, ставить его лучше подальше от батареи.

Фейерверки и петарды следует покупать в проверенных магазинах. У товаров обязательно должны быть сертификаты соответствия.