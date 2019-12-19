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Путин назвал одну из главных проблем оборонной отрасли

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России является одной из главных проблем отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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Российский лидер поручил в течение недели подготовить предложения по решению этой проблемы.

Путин отметил, что оборонная промышленность быстро развивается с использованием новейших технологий. «Самое главное, что мы ее (оборонную промышленность. — «Известия») не только сохранили, но и развитие идет очень быстрыми, мощными темпами с использованием последних научных разработок и технологических разработок», — сказал он.

По словам президента, это важный вопрос не только для людей отрасли ОПК, но и для всей экономики. Он рассказал, что удалось обновить производственную базу и на ее основе создать новейшие системы вооружений.

На заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) России в начале сентября Путин также говорил о проблеме закредитованности предприятий ОПК. Он попросил участников заседания дать конкретные предложения по изменению ситуации.

«Третий вопрос касается финансового оздоровления организаций ОПК. С 2015 года действует оперативный штаб, где ведется мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля — с закредитованностью, проще сказать», — цитирует «РИА Новости» слова президента.

Он напомнил, что эта тема обсуждалась и ранее, например на совещаниях в Москве и в Сочи, в ходе комплексных совещаний по развитию армии и флота. Было определено, что нехватка средств обусловлена рядом причин, среди которых — незагрузка мощностей предприятий ОПК при снижении объемов заказов, необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.

«Хотел бы сегодня еще раз к этому вернуться и услышать конкретные предложения, как системно изменить ситуацию, укрепить финансовое положение предприятий, особенно стратегически важных для нас», — сказал Путин.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число российских и зарубежных журналистов — 1895 человек.

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