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Путин рассказал о знакомстве с экс-главой Чечни Ахматом Кадыровым

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров сам пришел к президенту России Владимиру Путину, чтобы выстроить отношения с Москвой и погиб от рук террористов за Россию. Об этом глава государства заявил на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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По его словам, Ахмат Кадыров говорил ему, что в республике считали, что с некоторыми исламскими странами будет лучше, но потом поняли, что это не так. «Они начали нас подчинять своей воле... Мы теперь поняли, что нам лучше будет с Россией», — привел лидер слова экс-главы Чечни.

«Вы знаете его судьбу — он погиб от рук террористов, он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Я до сих пор не могу себя простить за то, что его отпустил», — отметил Путин, добавив, что сын Ахмата, Рамзан Кадыров, до сих пор ежедневно подвергается опасности.

«В принципе, Кадырову можно было бы дать и Героя Труда за восстановление республики, но молодой еще, подождем», — сказал президент России.

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы. После этого он инициировал введение прямого президентского правления в Чечне и возглавил республику. В мае 2004 года политик погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном. Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В тот же год это звание было присвоено и Рамзану Кадырову — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую Республику в апреле 2011 года.

На торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества в 2018 году, Рамзан Кадыров заявил, что в республике полностью побежден терроризм. Он отметил, что его отец «начал борьбу с международными террористами и при поддержке президента России Владимира Путина спас чеченский народ от уничтожения, а страну — от развала».

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