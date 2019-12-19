В Хабаровском крае массово эвакуируют детей из детских садов

В Хабаровском крае более 70 детских садов эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Об этом «РИА Новости» сообщили в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Представитель мэрии Хабаровска заявил, что всего поступили сообщения о минировании 47 детских садов (54 здания), в которых находилось более 11 тыс. детей и сотрудников. Отмечается, что один сад уже проверили и он возобновил работу.

В Комсомольске-на-Амуре по состоянию на 11:00 по местному времени (4:00 мск) было эвакуировано 24 детских сада, в которых находилось более 5 тыс. детей.

10 декабря в экстренные службы поступили сообщения о минировании ряда объектов в Москве, в том числе 25 станций метро Москвы. Накануне аналогичные угрозы поступили в 22 объекта в Москве. 6 декабря проводилась эвакуация ряда судов в Москве и Санкт-Петербурге после сообщений о минировании.