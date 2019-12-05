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Неизвестные сообщили о «минировании» более 70 объектов в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Более 70 объектов социальной инфраструктуры, в том числе Эрмитаж и Исаакиевский собор, получили сообщения об угрозе взрыва в четверг, 5 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Неизвестные заявили о «минировании» 22 станций метро, сообщает «РИА Новости». Также письма с угрозой пришли на электронную почту судов, 47 школ и гимназий, четырех соборов, 22 поликлиник.

Правоохранители проверяют информацию, но эвакуацию людей проводить не будут.

«У нас идет внеплановая дополнительная проверка всех станций без закрытия. Работаем в штатном режиме», — цитирует сайт kp.ru сообщение пресс-службы петербургского метрополитена.

Сообщения об угрозе взрыва продолжают поступать.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил о поступившей от анонимов информации о «минировании» восьми районных судов в Москве.

3 декабря сообщалось, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы. По предварительной информации, сообщения по электронной почте отправляют с территории Украины.

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