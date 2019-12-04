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Анонимы сообщили о минировании восьми судов в Москве

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Источник в правоохранительных органах сообщил в среду, 4 декабря, о поступившей от анонимов информации о «минировании» восьми районных судов в Москве. Людей эвакуировали из зданий.

«Басманный, Перовский, Кузьминский, Тимирязевский, Чертановский, Хамовнический, Мещанский и Тверской районные суды эвакуированы после поступления информации о заложенных в зданиях взрывных устройствах», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Из Басманного суда эвакуировали 310 человек.

Накануне ТАСС сообщал, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы. По предварительной информации, сообщения по электронной почте отправляют с территории Украины, уточняется на сайте aif.ru.

29 ноября шесть судов проверяли в столице после угрозы о минировании: Чертановский, Замоскворецкий, Пресненский, Черемушкинский, Басманный районные суды, Мосгорсуд.

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