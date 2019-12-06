Суды в Москве и Петербурге эвакуировали из-за сообщений об «угрозе взрыва»

Сотрудников и посетителей семи районных судов эвакуировали в Москве после поступления сообщений о «минировании». Об этом заявили в пятницу, 6 декабря в пресс-службе Мосгорсуда.

«Были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

В Петербурге также проводится эвакуация нескольких судов из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Эвакуация проводится в Куйбышевском, Московском, Октябрьском, Петродворцовом, Приморском районных судах, а также в Петербургском городском суде.

Накануне сообщалось об эвакуации восьми столичных судов из-за сообщений об угрозе взрыва, передает RT. Также в Санкт-Петербурге более 70 объектов социальной инфраструктуры, в том числе Эрмитаж и Исаакиевский собор, получили сообщения об угрозе взрыва.

3 декабря сообщалось, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы. По предварительной информации, сообщения по электронной почте отправляют с территории Украины