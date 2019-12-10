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Неизвестные сообщили о минировании 25 станций метро в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В экстренные службы поступили сообщения о минировании ряда объектов в Москве, в том числе 25 станций метро Москвы. Об этом 10 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Названия станций, которые могут находиться под угрозой взрыва, не приводятся. Московский метрополитен работает в штатном режиме, уточняет «Газета.ру».

Позднее появились сообщения о минировании трех районных судов — Коптевского, Головинского и Замоскворецкого, а также МИФИ, Академии ФСБ и двух школ. К 11:00 мск спецслужбы проверяют 35 столичных объектов.

По данным источника ТАСС, письмо с угрозой взрыва также получили в аэропорту Внуково.

Накануне аналогичные угрозы поступили в 22 объекта в Москве. 6 декабря проводилась эвакуация ряда судов в Москве и Санкт-Петербурге после сообщений о минировании.

3 декабря сообщалось, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва, находятся за границей. По предварительной информации, сообщения отправляются с территории Украины.

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