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Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчина, упавший во время катания на катке на Красной площади, скончался от полученных травм. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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9 декабря в больницу доставили 20-летнего жителя столицы. У него диагностировали тяжелые травмы головы и субдуральное кровоизлияние.

«Молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался», — сказал источник агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

9 декабря сообщалось, что 18 катков с натуральным покрытием откроют в московских парках с приходом устойчивой морозной погоды.

В настоящее время в столице уже действует 20 катков с искусственным льдом, а всего в зимний сезон в 28 парках города будут работать 38 катков и хоккейных коробок.

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