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Большой лед: на ВДНХ открылся сезон зимних развлечений

Самый крупный каток Европы расположился на Центральной аллее комплекса
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На ВДНХ открылся самый большой каток в Европе. Ледовая площадка раскинулась на Центральной аллее — от Центрального павильона до павильона №58 «Земледелие». Подробности — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Протяженность катка составляет 1,6 км, а площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тыс. кв. м
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Подсветка на катке размещена не только на фасадах зданий, ограждениях, пешеходном мосту, но и вмонтирована в лед
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На территории катка действуют четыре пункта проката коньков
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Необходимую температуру покрытия поддерживают 11 холодильных установок
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сложная система холодоснабжения позволяет работать катку в любую погоду до 10 градусов тепла
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Для детей от трех до восьми лет функционирует отдельная детская площадка
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Подкрепиться можно на фуд-корте, расположенном на территории ледовой площадки
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Неподалеку от ракеты «Восток» находится ледяная горка, с которой можно прокатиться на тюбинге
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Каток вмещает 4,5 тыс. человек
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
С появлением снега на ВДНХ заработает площадка со снегоходами и катание на упряжках с хаски
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В день открытия посетителей ждала обширная развлекательная программа с выступлением духового оркестра, известных исполнителей, воздушных гимнастов
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В прошлом году на ВДНХ работали три ледовые зоны общей площадью 15 тыс. кв. м. За прошлый зимний сезон там побывали более 500 тыс. гостей
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Каток на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Каток будет открыт до 1 марта следующего года. На ледовой площадке будут проводить празднования Нового года, Рождества, Дня студента и Масленицы
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