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Около 40 снежных горок и тюбинговых трасс откроют в парках Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Денисов
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В московских парках откроют 39 снежных горок и тюбинговых трасс. Об этом в среду, 4 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичи и гости города смогут показаться на «ватрушках», санках и ледянках в парках «Сокольники», «Измайловский», «Таганский», «Лианозовский», Саду имени Баумана, музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно», а также еще в 21 столичной зоне отдыха, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе мэра уточнили, что в 18 зонах отдыха зимние горки будут бесплатными. Все желающие могут принести в парк тюбинги, ледянки и санки из дома или арендовать спортивный инвентарь в пунктах проката.

В пресс-службе Мосгорпарка пояснили, что часть горок появится на природных склонах после того, как появится устойчивый снежный покров, а другие соберут из металлических и деревянных конструкций.

Как отмечает «Москва 24», в наступившем зимнем сезоне в столице откроют около 4 тыс. объектов зимней инфраструктуры — почти 1,5 тыс. катков, свыше 380 лыжных трасс, больше 280 ледяных горок и снежных городков, 1,7 тыс. универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на снегоходах, сноубордах, в собачьих упряжках и на санях. Также в городе будет 63 места для моржевания.

22 ноября на ВДНХ в Москве открыли самый большой каток в Европе. Его протяженность составляет 1,6 км, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тыс. кв. м, а инфраструктура катка — 53 тыс. кв. м.

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