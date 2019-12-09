Почти 20 новых катков с естественным льдом откроют в Москве

С приходом устойчивой морозной погоды в московских парках откроют 18 катков с натуральным покрытием. Об этом 9 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейчас в столице уже действуют 20 катков с искусственным льдом, а всего в зимний сезон в 28 парках города будут работать 38 катков и хоккейных коробок. Так, с приходом морозов натуральные катки появятся в Измайловском парке, парке «Сокольники», музее-заповеднике «Царицыно», пишет РИАМО.

Покататься на катке с искусственным льдом горожане могут, в частности, в парке Горького, в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке. Каток в парке Горького стилизован в теме космоса и называется «Восход», в Таганском парке по вечерам звучат диджей-сеты, а в «Эрмитаже» — джазовые композиции.

В саду имени Баумана на катке можно будет не только покататься с ветерком, но и посмотреть любимый новогодний фильм. Транслировать киноленты будут по воскресеньям, уточняет «Федеральное агентство новостей».

2 декабря сообщалось, что на катке «Восход» в московском парке Горького с декабря будут выступать с концертами молодые исполнители, группы и диджеи. Выступления будут проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье с 19:00 до 23:00. Запланированы концерты таких групп, как The Neopolitans, Haru, «Летать», Ivanovna, «Хмурый».