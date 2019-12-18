Прямой эфир

Орел примет лидеров студенческого баскетбола

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле на площадке спортивного комплекса Орловского государственного университета имени Тургенева состоятся два матча в рамках Студенческой лиги ВТБ Ассоциации студенческого баскетбола. Они пройдут 21 и 22 декабря.

В частности, мужская сборная университета примет на своей площадке команду Малаховской государственной академии физкультуры и спорта. Она является лидером турнира. Орловцы расположились на 12-й строчке турнирной таблицы, уточняет InfoOrel.ru.

3 декабря сообщалось о старте в Орле Всероссийской декады инвалидов. Начало циклу дал спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 20 хоккейных площадок будут функционировать зимой в Орле
Диспетчерский пункт для слабослышащих и глухих людей появился в Орле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019