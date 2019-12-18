Орел примет лидеров студенческого баскетбола

В Орле на площадке спортивного комплекса Орловского государственного университета имени Тургенева состоятся два матча в рамках Студенческой лиги ВТБ Ассоциации студенческого баскетбола. Они пройдут 21 и 22 декабря.

В частности, мужская сборная университета примет на своей площадке команду Малаховской государственной академии физкультуры и спорта. Она является лидером турнира. Орловцы расположились на 12-й строчке турнирной таблицы, уточняет InfoOrel.ru.

3 декабря сообщалось о старте в Орле Всероссийской декады инвалидов. Начало циклу дал спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя».