Декада инвалидов стартовала в Орле

В Орле стартовала Всероссийская декада инвалидов. Начало циклу мероприятий 2 декабря дал спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе мероприятия горожане с ограниченными возможностями здоровья соревновались в настольном теннисе, крокете, боулинге, футболе и дартсе. В рамках декады также запланирован вокальный конкурс, пишет InfoOrel.ru.

Спортивный праздник проводится ежегодно. Организатором выступает управление соцподдержки населения, физической культуры и спорта.

В конце ноября стало известно, что в Орле планируют создать диспетчерский пункт для глухих и слабослышащих людей. Он будет работать на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Заводском районе.