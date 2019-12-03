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Декада инвалидов стартовала в Орле

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В Орле стартовала Всероссийская декада инвалидов. Начало циклу мероприятий 2 декабря дал спортивный праздник «Победить в спорте — победить себя».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе мероприятия горожане с ограниченными возможностями здоровья соревновались в настольном теннисе, крокете, боулинге, футболе и дартсе. В рамках декады также запланирован вокальный конкурс, пишет InfoOrel.ru.

Спортивный праздник проводится ежегодно. Организатором выступает управление соцподдержки населения, физической культуры и спорта.

В конце ноября стало известно, что в Орле планируют создать диспетчерский пункт для глухих и слабослышащих людей. Он будет работать на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Заводском районе.

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