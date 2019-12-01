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Почти 20 хоккейных площадок будут функционировать зимой в Орле

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Подготовку спортивной базы к зимнему сезону обсудили на рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского. По словам Натальи Андреевой, заместителя начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, для горожан будут работать 18 хоккейных кортов, 12 ледовых площадок и пять лыжных трасс.

Больше всего спортивных объектов, а именно 19, откроют в Заводском районе. А в комплексах на улицах Кромской и Маринченко появятся пункты проката коньков и лыж, пишет InfoOrel.ru.

Заливать корты и открытые ледовые площадки начнут позже. Как пояснила Наталья Андреева, для старта работ в течение пяти дней должно быть в среднем –5 градусов.

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