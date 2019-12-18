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Власти США признали беспомощность перед строительством «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти США признают, что не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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По словам двух источников в администрации США, у Вашингтона практически отсутствуют рычаги влияния на Россию и Германию в вопросе строительства газопровода. Один из источников отметил, что одобрение оборонного бюджета на 2020 финансовый год, обязывающего ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», уже мало что меняет.

При этом, по данным агентства, США планируют создавать препятствия для реализации других российских проектов в энергетической сфере. Больше внимания этому вопросу Вашингтон будет уделять после прибытия в Москву нового американского посла в РФ Джона Салливана.

Ранее, 17 декабря, сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопровода в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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