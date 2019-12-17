Российский космонавт назвал главную угрозу для человечества

Космонавт, Герой России Геннадий Падалка заявил во вторник, 17 декабря, что основной угрозой для человечества являются конфликты между людьми и странами. Об этом он сказал в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Космонавт рассказал, что его часто спрашивают о том, как меняется облик Земли и какие катастрофы планетарного масштаба могут грозить планете.

По его словам, многие думают, что это могут быть изменение климата или экологические катастрофы. Однако все космонавты знают, что «это ни первое, ни второе», отметил он.

«Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле», — подчеркнул Падалка, слова которого приводит «РИА Новости».

21 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что милитаризация космоса и киберпространства входит в число главных угроз международной безопасности.