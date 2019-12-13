Илон Маск отправит в космос каннабис и кофе

Корпорация Илона Маска SpaceX отправит в космос партию каннабиса и кофе. Заказ сделала американская агротехническая компания. Правда, конопля не для курения. Учёные будут исследовать влияние микрогравитации на растения и способы получения устойчивых к негативным воздействиям культур. Исследования продлятся месяц. Запуск состоится в марте 2020 года.