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«Толстые» космонавты не полетят на Луну

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Фото: Depositphotos
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Российские космонавты с весом более 70 кг не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел». Об этом сообщает 14 декабря «РИА Новости» со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия».

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Как отмечается, у корабля есть ограничения по максимальной массе, которую он может доставить к естественному спутнику Земли. Так, на орбиту Луны будет возможно отправить 420 кг, включая четырех членов экипажа и 100 кг полезного груза.

Таким образом, вес каждого космонавта вместе со скафандром не должен превышать 80 кг. Так как новый разрабатываемый скафандр «Сокол-М» весит 10 кг, вес космонавта без амуниции должен быть всего 70 кг.

В настоящее время в отряд российских космонавтов принимаются кандидаты весом от 50 до 90 кг. По данным агентства, корабль «Орел» должен отправиться на орбиту в 2023 году. К 2030 году «Роскосмос» планирует высадку космонавтов на Луне.

20 октября сообщалось, что технологии для роботов-помощников космонавтов будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну.

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