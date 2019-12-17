Власти Томска отказались от создания для города дизайн-кода

Единый дизайн-код для Томска создавать не будут. В мэрии признали это нецелесообразным, поскольку правила содержания и оформления фасадов зданий, а также установки рекламных и информационных конструкций уже существуют. Об этом сообщили в комитете городской думы по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

По словам главы комитета, и.о. заммэра Алексея Макарова, которые приводит РИА Томск, на данный момент дизайн-кодами для Томска являются паспорта фасадов зданий. Правда, сказал чиновник, совсем исключать проработку этого вопроса не стоит, поскольку дизайн-код необходим для локальных территорий по историческим частям города. Это потребует значительных финансовых затрат.

В марте 2019 года общественные организации предлагали администрации разработать своеобразный свод правил по оформлению элементов благоустройства. В октябре власти заявляли о необходимости разработать единый стандарт размещения рекламных щитов и вывесок на проспекте Ленина и определить ответственность за нарушение этих нормативов.