Фестиваль ледовой скульптуры стартовал в Томске

Фестиваль «Хрустальный Томск» открылся на Новособорной площади в столице Томской области. В нем принимают участие команды из восьми стран: России, Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии.

Конкурс завершится 20 декабря. Мэр Томска Иван Кляйн поприветствовал мастеров и напомнил, что «Хрустальный Томск» уже входил в рейтинг лучших российских зимних событий, передает РИА «Томск». В этом году он проходит в шестой раз и посвящен 415-летнему юбилею города.

В первый день всем командам нужно было за шесть часов вырезать изо льда советскую новогоднюю открытку. Традиционно лед для фестиваля берут с озера Боярского.