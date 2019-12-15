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Фестиваль ледовой скульптуры стартовал в Томске

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Фестиваль «Хрустальный Томск» открылся на Новособорной площади в столице Томской области. В нем принимают участие команды из восьми стран: России, Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии.

Конкурс завершится 20 декабря. Мэр Томска Иван Кляйн поприветствовал мастеров и напомнил, что «Хрустальный Томск» уже входил в рейтинг лучших российских зимних событий, передает РИА «Томск». В этом году он проходит в шестой раз и посвящен 415-летнему юбилею города.

В первый день всем командам нужно было за шесть часов вырезать изо льда советскую новогоднюю открытку. Традиционно лед для фестиваля берут с озера Боярского.

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