Около 200 ледяных блоков заготовят для фестиваля «Хрустальный Томск»
В Томске на озере Боярском заготавливают ледяные блоки для ледовых скульптур фестиваля «Хрустальный Томск». Длина такого блока 2 м, ширина – 1 м, толщина – от 25 до 30 см. Всего планируется заготовить 180 блоков. К 15 декабря их доставят на Новособорную площадь.
По словам главы городского управления культуры Дениса Шостака, для создания подобных скульптур необходим материал особой чистоты и прозрачности. Традиционного лед берут с озера Боярского, пишет РИА ТОМСК.
Международный фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск» пройдет с 15 по 20 декабря. Композиции будут создавать 20 команд, в том числе мастера из КНР, Мозамбика, Армении, Малайзии, Кореи, Белоруссии и Кирзгизии.
В этом году фестиваль состоится уже в шестой раз и будет посвящен 415-летию Томска.
Ранее сообщалось о проведении в Томске конкурса на лучший арт-объект для архитектурно-строительного университета.