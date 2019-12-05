Томский университет проводит конкурс на лучший арт-объект

В Томске проводится конкурс «Томск. Городской дизайн – 2019». Его организовал Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ). Участникам предложено придумать арт-объект, символизирующий деятельность вуза, который потом установят на Соляной площади. Конкурс проводится в рамках комплексной программы развития университета.

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу ТГАСУ, в проекте должны быть учтены особенности ландшафта площади, пешеходные и транспортные связи и инженерные коммуникации.

Оценивать работы будут преподаватели вуза, представители городской и региональной администраций, члены профессиональных творческих союзов и общественных организаций.

Поучаствовать в конкурсе могут не только студенты, магистранты и сотрудники университета, но и творческие коллективы. С 25 по 28 декабря пройдет выставка конкурсных дизайн-проектов. Победителям и призерам вручат дипломы и денежные призы.