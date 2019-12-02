Жителей 309 квартир расселят в Томской области за два года

В Томской области в 2020–2021 годах планируют расселить 820 человек из 309 квартир в Томске, Томском и Каргасокском районе. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации.

На эти цели регион получит из федерального бюджета 477,7 млн рублей. По словам замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, в порядке софинансирования регион добавит около 15 млн рублей, пишет РИА «Томск».

Всего планируется расселить 11,49 тыс. кв. м. Речь идет о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года. Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», отметил Паршуто.

До конца 2019 года в Томске из аварийного жилья переедут 313 семей. В Асиновском районе реализация программы уже завершена — новое жилье здесь получили десять семей. В Чаинском районе завершается работа по заключению соглашений о расселении с жителями.

С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируют расселить 131,1 тыс. кв. м. На них проживают 9,6 тыс. человек.

В начале ноября стало известно о предложении ремонтировать ветхое жилье за счет граждан. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.