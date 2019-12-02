Прямой эфир
Сюжет:

Жителей 309 квартир расселят в Томской области за два года

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томской области в 2020–2021 годах планируют расселить 820 человек из 309 квартир в Томске, Томском и Каргасокском районе. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации.

На эти цели регион получит из федерального бюджета 477,7 млн рублей. По словам замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, в порядке софинансирования регион добавит около 15 млн рублей, пишет РИА «Томск».

Всего планируется расселить 11,49 тыс. кв. м. Речь идет о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года. Программа будет реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», отметил Паршуто.

До конца 2019 года в Томске из аварийного жилья переедут 313 семей. В Асиновском районе реализация программы уже завершена — новое жилье здесь получили десять семей. В Чаинском районе завершается работа по заключению соглашений о расселении с жителями.

С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируют расселить 131,1 тыс. кв. м. На них проживают 9,6 тыс. человек.

В начале ноября стало известно о предложении ремонтировать ветхое жилье за счет граждан. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Расселение из аварийного жилого фонда стартовало в Самаре
В девяти районах Хабаровского края ликвидируют аварийное жилье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019