Лыжные трассы в Томске будут освещать по утрам и вечерам

Освещение будет работать этой зимой каждый день на четырех лыжных трассах Томска рано утром и по вечерам, сообщила пресс-служба мэрии. Речь идет о «Метелице», стадионе «Политехник», «Кедре» и Сосновом боре.

Эти спортивные зоны регулярно посещают более 5 тыс. жителей, отмечает РИА «Томск». Как пояснила сотрудница городской администрации, ранее фонари на «тропах здоровья» включали только в вечернее время.

Ранее в Томской области открылась первая ледовая переправа через реку Кеть. Ее грузоподъемность составляет 10 т. Всего планируют открыть 69 ледовых переправ.